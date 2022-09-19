российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 сентября 2022, 10:03 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

В Екатеринбург пришло бабье лето

В Екатеринбурге началось настоящее бабье лето. Сегодня потеплеет до +25 градусов. Во вторник синоптики обещают еще на градус выше, в среду тоже будет достаточно тепло. Сегодня возможен небольшой дождь, завтра преимущественно без осадков. Но уже во второй половине недели ожидается похолодание.

Добавим, минувшее лето в целом выдалось жарким. Осень началась строго по графику: резко похолодало 1 сентября. Отопительный сезон на Урале уже начался.

Екатеринбург, Сентябрь в з, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,