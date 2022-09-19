В Екатеринбург пришло бабье лето

В Екатеринбурге началось настоящее бабье лето. Сегодня потеплеет до +25 градусов. Во вторник синоптики обещают еще на градус выше, в среду тоже будет достаточно тепло. Сегодня возможен небольшой дождь, завтра преимущественно без осадков. Но уже во второй половине недели ожидается похолодание.

Добавим, минувшее лето в целом выдалось жарким. Осень началась строго по графику: резко похолодало 1 сентября. Отопительный сезон на Урале уже начался.

Екатеринбург, Сентябрь в з, Марина Иванова

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