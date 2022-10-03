Новый кампус на базе УрФУ построят к 2026 году

Новый кампус на базе Уральского федерального университета в Новокольцовском районе Екатеринбурга возведут к 2026 году. Планируется, что на его территории появятся три новых учебных корпуса: Института экономики и управления, Института радиоэлектроники и информационных технологий, Специализированного учебно-научного центра для школьников старших классов. Общая площадь составит 100 200 кв м.

Об этом сообщает пресс-служба Публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», которая займется реализацией проекта. Новый учебный кампус будет создаваться в несколько этапов и в будущем сможет вмещать в себя более 8 тысяч студентов. В настоящее время планируются проведение конкурсных процедур и заключение государственного контракта «под ключ».

Как уже сообщал «Новый День», ранее руководство города заявляло, что новый кампус будет построен к Универсиаде-2023. «Тысяча дней – это действительно немного. За это время нам нужно провести огромный объем работы. Строительство целого комплекса новых объектов на территории города и не только новых. Стадион «Калининец», стадион водных видов спорта, новый студенческий кампус для УрФУ, реконструкция Динамо», – заявил теперь уже бывший глава города Екатеринбурга Александр Высокинский в ноябре 2020 года, запуская часы обратного отсчета. В 2021 году мэр Алексей Орлов говорил о строительстве нового кампуса в ближайшие годы, но не называл точных сроков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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