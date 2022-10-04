Детские сады и школы перейдут на особый режим работы из-за детей, чьи родители работают на оборонку

В Екатеринбурге для детей, чьи родители работают на оборонных предприятиях, продлят работу детских садов. При необходимости садики будут работать по 12 часов в день 6 дней в неделю.

«Мы активно работаем над этим. Собираем заявки от предприятий оборонного комплекса, чтобы работу [по организации дежурных групп] организовать. Это могут быть разные форматы. Будет 12-часовой рабочий день при необходимости, при необходимости – шестидневная работа детсадов. Как только заявки соберем, сразу организуем эту работу», – рассказал на брифинге глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.

Как стало известно «Новому Дню», аналогичная работа проводится не только в Екатеринбурге, но и по всей Свердловской области. От руководителей школ и детских садов просят предоставить списки детей, чьи родители трудятся на оборонных предприятиях. В частности, на Уральском приборо-строительном заводе, Уральском заводе гражданской авиациии, «Арамильском авиационном ремонтном заводе» и других.

«Мы предоставили списки таких детей. В ближайшее время для них будет организована продленка либо утром, либо вечером, в зависимости от смены школьника. Также дети будут приходить в школу по субботам, если их не с кем оставить дома», – рассказала «Новому Дню» педагог одной из областных школ.

«Новый День» ранее направлял запрос по этой теме в министерство образования Свердловской области. Но ответ не поступил.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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