В Нижнем Тагиле детсады перешли на 14-часовой рабочий день ради детей сотрудников УВЗ

В детсадах Нижнего Тагила открылись дополнительные группы для детей, чьи родители трудятся на Уралвагонзаводе. Дежурные группы работают по 14 часов, с 07:00 до 21:00, в субботу – по 12 часов, с 07:00 до 19:00. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе нижнетагильской мэрии, чтобы отдать ребенка в садик на такое продолжительное время, необходимо принести справку с работы. Количество групп меняется и будет зависеть от того, у скольких семей есть в этом потребность.

Добавим, накануне о переходе детсадов на особый режим работы говорил глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. «Мы активно работаем над этим. Собираем заявки от предприятий оборонного комплекса, чтобы работу [по организации дежурных групп] организовать. Это могут быть разные форматы. Будет 12-часовой рабочий день при необходимости, при необходимости – шестидневная работа детсадов. Как только заявки соберем, сразу организуем эту работу», – комментировал чиновник.

По всей Свердловской области от руководителей школ и детских садов просят предоставить списки детей, чьи родители работают на оборонных предприятиях. В частности, на Уральском приборостроительном заводе, Уральском заводе гражданской авиации, Арамильском авиационном ремонтном заводе и других.

Нижний Тагил, Марина Иванова

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