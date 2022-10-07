Продленки для детей, чьи родители работают в оборонке, откроют в 326 школах и садиках

Группы продленного дня для детей, чьи родители работают на оборонных предприятиях, организуют в семи городах Свердловской области. Всего такую услугу окажут более 300 образовательных организаций.

«На основе собранных данных определены семь муниципальных образований, где планируется открыть группы продленного дня. Они будут работать в 156 школах и 170 детских садах. Ожидается, что всего около 3 тысяч детей, чьи родители работают на предприятиях оборонного комплекса, будут бесплатно посещать группы продленного дня», – сообщили Новому Дню» в министерстве образования Свердловской области.

Напомним, ранее о переходе некоторых детсадов на 12-часовой рабочий день для детей оборонщиков говорил глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. Затем стало известно, что аналогичные меры принимают и в Нижнем Тагиле. Это связано с тем, что оборонные заводы перешли на усиленный режим работы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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