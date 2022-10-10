Сотрудника Белоярской АЭС задержали по делу о двухмиллионной взятке

ФСБ задержала замдиректора по общим вопросам Белоярской АЭС Дениса Васькина, ему вменяют получение взятки в 2 млн рублей.

Детали сообщает телеграм-канал «Лампа», который связывают с силовиками. «Деньги были переданы его старшему сыну, пока сам мужчина находился в другом регионе по рабочим делам (видимо, надеялся, что в случае чего это поможет ему выйти сухим из воды). Но по прибытии домой Васькин попал к чекистам на допросы, где узнал о возбуждении уголовного дела. Сейчас он помещен в СИЗО», – передает «Лампа».

В Ленинском районном суде корреспонденту «Нового Дня» подтвердили, что Васькин находится в СИЗО, решение приняли 20 сентября, сотрудник атомной электростанции арестован до 24 декабря. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 «Получение взятки в особо крупном размере».

На Белоярской АЭС подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела «в отношении одного из сотрудников».

«В настоящий момент в рамках уголовного дела мы взаимодействуем с правоохранительными органами и рассчитываем на то, что действиям сотрудника станции будет дана объективная и беспристрастная правовая оценка. На Белоярской АЭС, как и на любой другой российской станции, безопасность, в том числе финансовая, – абсолютный приоритет»,– прокомментировали там.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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