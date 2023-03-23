Дело замдиректора Белоярской АЭС о получении взятки ушло в суд

В Белоярский районный суд поступило уголовное дело в отношении замдиректора Белоярской АЭС Дениса Васькина.

Его будут судить по ч.6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особом крупном размере». Судья – Егор Шаньгин. Дата первого заседания пока не назначена.

Как уже сообщал «Новый День», замдиректора АЭС задержали прошлой осенью сотрудники ФСБ. Его подозревали в получении взятки в 2 млн рублей. 20 сентября 2022 года Васькин был помещен в СИЗО.

Телеграм-канал «Лампа», который связывают с силовиками, ранее сообщал, что деньги были переданы старшему сыну Васькина, пока сам мужчина находился в другом регионе по рабочим делам (видимо, надеялся, что в случае чего это поможет ему выйти сухим из воды). Но по прибытии домой Васькин попал к чекистам на допросы, где узнал о возбуждении уголовного дела.

«Рассчитываем на то, что действиям сотрудника станции будет дана объективная и беспристрастная правовая оценка. На Белоярской АЭС, как и на любой другой российской станции, безопасность, в том числе финансовая, – абсолютный приоритет»,– прокомментировали на БАЭС.

Белоярский, Елена Владимирова

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