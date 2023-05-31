Начальник цеха Белоярской АЭС приговорен к 8 годам строгого режима за взятку

Начальник цеха по обращению с радиоактивными отходами Белоярской АЭС Владимир Булатов осужден за получение взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 8 годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 2,9 млн рублей.

Суд установил, что в период с 09.02.2021 по 20.06.2022 Булатов получил взятку в размере 1 млн 450 тысяч рублей. За это он помог компании ООО «УралПриборМонтаж» поставить на станцию комплексы оборудования без занесения в акты входного контроля каких-либо замечаний. «Несмотря на отрицание Булатовым В.И. своей вины, факты получения им денежных средств в инкриминируемые даты и время подтверждены совокупностью исследованных по делу доказательств», – заявили в пресс-службе Белоярского районного суда.

До вступления приговора в законную силу Булатов вместо подписки о невыезде будет находиться под стражей.

Добавим, в том же суде сейчас находится в производстве уголовное дело в отношении замдиректора Белоярской АЭС Дениса Васькина. Его будут судить по ч.6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особом крупном размере». Дата заседания пока не назначена. Замдиректора АЭС задержали прошлой осенью сотрудники ФСБ. Его подозревали в получении взятки в 2 млн рублей. 20 сентября 2022 года Васькин был помещен в СИЗО.

Белоярский, Елена Владимирова

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