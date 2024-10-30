Вступил в силу приговор замдиректора Белоярской АЭС, осужденному за взятку в 2,6 млн

Свердловский областной суд оставил без изменения приговор заместителю директора Белоярской АЭС Денису Васькину, которого в июне приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 30 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, Васькин на возмездной основе предоставил одному из предприятий сведения о готовящейся закупке оборудования. Впоследствии именно это предприятие выиграло два тендера на поставку оборудования и программного обеспечения для БАЭС. За свои услуги Васькин запросил взятку в размере 4 млн рублей, но успел получить лишь немногим больше половины суммы – 2,6 млн рублей. Деньги передавались в несколько этапов через посредника. Во втором случае за досрочную приемку и оплату товара Васькин должен был получить еще 4 млн рублей. Со своей стороны топ-менеджер выполнил обязательства, но деньги получить не успел.

Свою вину Васькин не признал и подал апелляцию на приговор. Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда оставила жалобы без удовлетворения, а приговор – без изменения.

Как уже писал «Новый День», сотрудники ФСБ задержали Дениса Васькина в октябре 2022 года. Тогда на самой БАЭС это событие прокомментировали так: «В настоящий момент в рамках уголовного дела мы взаимодействуем с правоохранительными органами и рассчитываем на то, что действиям сотрудника станции будет дана объективная и беспристрастная правовая оценка. На Белоярской АЭС, как и на любой другой российской станции, безопасность, в том числе финансовая, – абсолютный приоритет».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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