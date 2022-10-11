Мэрия пообещала больше не перекрывать дороги из-за трамвайной ветки в Академическом

В Екатеринбурге сегодня открыли проезд по улице Серафимы Дерябиной – гораздо раньше запланированного срока. Непривычные к такому автомобилисты озадачились, не ждет ли их в ближайшие дни новое перекрытие на том же месте. А кроме того, жители района переживают о перекрытиях на дублере Вильгельма де Геннина – там работает очень много дорожной техники.

«Новый День» задал эти вопросы вице-мэру Екатеринбурга Алексею Бубнову. «На сегодняшний день никаких ограничений не планируется. Но это стройка, могут быть нюансы», – прокомментировал он. Добавим, трамвайная ветка в Академический по контракту должна быть запущена в 2024 году, но подрядчик обещает сдать объект раньше. Как ранее сообщал «Новый День», трамвайное кольцо уже практически готово.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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