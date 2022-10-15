Воздух в районе пожара на Эльмаше все еще загрязнен

Загрязнение атмосферы в районе крупного пожара на Эльмаше сохраняется.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, превышение ПДК вредных веществ зафиксировано в контрольной точке на ул. Аппаратной, 8: взвешенные частицы РМ 10, взвешенные частицы РМ 2,5, этенилбензол, этилацетат. Также сегодня при исследовании пробы с ул. Корепина, 42 установлены превышение норматива по содержанию в воздухе гидрохлорида.

Санврачи советуют жителям в районе задымления не открывать окна, не выходить на улицу без масок, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, делать влажную уборку, не открывать окна автомобилей при проезде по улицам вблизи пожара.

Как уже сообщал «Новый День», вчера вечером в одном из ангаров в промзоне на улице Аппаратной загорелась пластиковая продукция. Дым от пожара был виден в нескольких районах Екатеринбурга. Огонь быстро распространялся. Только в 00:04 субботы пожарные локализовали возгорание на площади 4 800 м. кв.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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