«Автомобилист» одержал 11-ю победу на домашнем льду

«Автомобилист» завершил победой очередную домашнюю серию в регулярном чемпионате КХЛ. В понедельник вечером уральцы обыграли на родном льду хабаровский «Амур» со счетом 4:2.

Первый период прошел без заброшенных шайб, но уже к середине матча «Автомобилист» распечатал ворота соперника – свою первую шайбу в КХЛ забил Павел Воронков. Всего через две минуты хозяева увеличили преимущество, разыграв шикарную комбинацию в большинстве. Белоусов отдал пас Голышеву, тот выдержал паузу и скинул шайбу на дальнюю штангу, где уже Мэйсек в одно касание замкнул пас партнера в пустой угол ворот «Амура».

Гости не стали падать духом и практически сразу ответили успешной атакой. Сергей Терещенко мощным щелчком отправил шайбу из средней зоны в ворота Юхана Маттсонна. Но вскоре вернувшийся после травмы в состав «Автомобилиста» Стефан Да Коста отметился блестящим голом, и счет стал 3:1 в пользу уральцев.

Хабаровчане сумели навязать борьбу в третьем периоде. На 46-й минуте гости разыграли большинство и сократили отставание до минимума – гол забил Иван Николишин. Концовка матча получилась нервной, так как гости явно не хотели сдаваться. Но четвертая шайба Анатолия Голышева в пустые ворота соперника решила все вопросы о победителе матча.

Следующие три игры «Автомобилист» проведет на выезде, где уральцам предстоит сыграть против СКА, ЦСКА и «Сочи».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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