Присяжные признали экс-депутата от «Единой России» виновным в создании банды

Сегодня коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по делу бывшего депутата Артемовской гордумы от ЕР Геннадия Виноградова и его сына Романа.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, присяжные посчитали доказанным то, что в 1992 году Виноградов создал банду, а в 1994 году на территории Красногвардейского водохранилища участвовал в вооруженном нападении на четырех мужчин (двое из них погибли, двое получили телесные повреждения). Также присяжные признали Виноградова-старшего виновным в мошенничестве в сфере страхования и в склонении к даче заведомо ложных показаний. По мнению присяжных, снисхождения бывший депутат не заслуживает. По эпизоду поджога автомобиля в 2020 году Геннадий Виноградов был оправдан.

То, что сын экс-депутата Роман тоже состоял в банде, по мнению присяжных, не доказано. При этом они признали его виновным в убийстве бизнесмена Андрея Буксина в 2003 году. За это преступление он, по мнению коллегии, заслуживает снисхождения, так же, как и за эпизод незаконного оборота оружия, в котором он тоже признан виновным.

Причастность подсудимых к покушению на редактора газеты «Егоршинские вести» Агзама Шарафиева в 2017 году присяжные посчитали недоказанным.

После оглашения вердикта и роспуска коллегии присяжных судебное следствие продолжено. После изучения всех необходимых материалов пройдут вторые прения сторон. Затем суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора. О дате и времени его оглашения будет сообщено дополнительно.

Как уже писал «Новый День», дело Виноградовых было передано в суд в августе 2022 года. Тогда СКР сообщил, что, по версии следствия, с мая 1994 года по март 2021 года Виноградов и его сын Роман совершили в Артемовском районе ряд преступлений: «Среди них: убийство в 1994 году Коростелева И.В. и Ветлугина В.Н., покушение на убийство Гольцева А.В. и Сорокина С.И., убийство в 2003 году Буксина А.В., покушение на убийство в 2017 году редактора газеты «Егоршинские вести» Шарафиева А.М., а также ряд других преступлений. Свою деятельность банда прекратила 12 мая 2021 года в связи с задержанием ее лидера Виноградова и его сына по подозрению в совершении убийства Буксина А.В».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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