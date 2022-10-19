Свердловский избирком сэкономил 23,1 миллиона рублей на выборах губернатора

Избирком Свердловской области уточнил смету расходов на организацию выборов губернатора региона, которые состоялись 11 сентября 2022 года. Общие расходы на избирательную кампанию составили 401 миллион 434 тысячи рублей. Таким образом, комиссия сэкономила 23,1 миллиона рублей – эти деньги будут возвращены в областной бюджет.

Как сообщила председатель ИКСО Елена Клименко, фактические расходы на денежное поощрение членов УИК за активное адресное информирование граждан составили 13,044 миллиона рублей, хотя изначально была выделена сумма 45,9 миллиона рублей. Избирком также сэкономил 1,8 миллиона рублей на закупках медицинских масок и средств индивидуальной санитарной защиты. Кроме того, ТИКи вернули в областной избирком неиспользованные средства в размере 406 тысяч рублей. Эти деньги были запланированы на оплату труда членов участковых комиссий, но некоторые из них заболели и не могли работать на выборах. Также местные администрации помогали участковым комиссиям с транспортом, и эту часть расходов тоже удалось сократить. Окончательно финансовые итоги губернаторских выборов свердловский избирком подведет к 2 ноября.

Напомним, в выборах губернатора Свердловской области участвовали пять кандидатов. С огромным перевесом (65,78% голосов) победил выдвиженец «Единой России» Евгений Куйвашев. Явка избирателей составила 28,47% – это худший показатель за всю историю проведения губернаторских выборов в регионе. Общие затраты участников кампании на агитацию превысили 87,3 миллиона рублей. Ранее «Новый День» подсчитал, в какую сумму кандидатам обошелся каждый голос избирателя.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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