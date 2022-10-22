Кредитные каникулы для мобилизованных: что делать с просрочкой и как закрывать долги

Директор екатеринбургского центра защиты потребителей Янина Голубева разъяснила, как действуют кредитные каникулы для мобилизованных россиян и их семей.

Согласно федеральному закону от 7 октября, попросить об отсрочке платежей могут все участники специальной военной операции, в том числе добровольцы, военнослужащие по контракту, сотрудники Росгвардии. Каникулы распространяются на все потребительские кредиты и ипотечные займы, их размер и количество не имеют значения. С заявкой в банк могут обратиться и близкие родственники военнослужащих: супруга, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды старше 18 лет и студенты до 23 лет, обучающихся на очной форме. При обращении члены семьи участника СВО должны подтвердить свой статус документами, но закон не требует наличие доверенности на изменение условий кредитного договора. Оставить заявку на кредитные каникулы в банке можно до конца 2023 года.

Если у заемщика перед мобилизацией уже была просрочка по кредиту и ему начислили неустойку, штрафы или пени, то на время кредитных каникул их заморозят. Но после окончания каникул их нужно будет постепенно заплатить. Важный момент: штрафы за просрочку, начисленные с 24 февраля по 7 октября 2022 года, по кредитам участников СВО не подлежат уплате. Если заложено имущество, то никаких действий в отношении этого имущества банк в период каникул совершать не имеет права, пояснила Янина Голубева.

Заемщик может сам указать дату начала кредитных каникул, но она может быть не ранее 21 сентября 2022 года. Если в заявке дата не указана, то льготный период начинается с даты обращения. Сроки каникул рассчитываются исходя из срока мобилизации, контракта или срока участия в специальной военной операции, плюс 30 дней. Если заемщик попал в госпиталь, то время нахождения на лечении также входит в льготный период.

Во время каникул проценты по займам будут начисляться, но тут есть особенности. Проценты по потребительским кредитам и кредитным картам начисляются в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита на дату обращения за отсрочкой (но не выше изначальной процентной ставки по договору). Эти значения Центробанк рассчитывает каждый квартал.

Проценты по ипотеке будут начисляться по ставке, прописанной в ипотечном договоре, но так, как если бы заемщик продолжал вносить платежи в полном объеме. То есть, ежемесячно база для начисления процентов уменьшается. При этом неуплаченные за время каникул платежи заемщик должен будет вернуть позднее. Проценты по кредитам индивидуальных предпринимателей начисляются по ставке, определенной в договоре.

«И по ипотеке, и по потребительским кредитам срок возврата автоматически продлевается как минимум на время каникул, так чтобы после окончания льготного периода размер периодических платежей остался прежним, каким он был до начала каникул», – отметила директор центра зашиты прав потребителей.

В случае смерти военнослужащего, либо получения им инвалидности I группы, долг подлежит списанию. Кредиты и займы членов его семьи также должны быть списаны в этих случаях. Эта норма распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года.

Ранее «Новый День» писал, что банки получают сотни заявок на кредитные каникулы от мобилизованных граждан. Уральцы также могут обратиться за консультацией в Екатеринбургский центр защиты потребителей по телефонам +7 (343) 371-53-48 и +7 (343) 354-55-82 в рабочие дни.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»