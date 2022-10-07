Путин утвердил трудовые гарантии и кредитные каникулы для мобилизованных россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал законы о трудовых гарантиях и кредитных каникулах для россиян, подлежащих частичной мобилизации. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Установленные нормы распространяются также на граждан, добровольно отправившихся в зону проведения специальной военной операции.

Федеральный закон № 376-ФЗ внес поправки в Трудовой кодекс. Согласно им, трудовые договоры отправившихся на СВО россиян приостановят до момента окончания военной службы. Работники в течение трех месяцев смогут вернуться на рабочее место, а срок приостановки зачтут им в общий стаж и стаж по специальности.

Федеральным законом № 377-ФЗ установлены кредитные каникулы для мобилизованных граждан, контрактников, добровольцев и членов их семей. Заемщик может до 31 декабря 2023 года попросить кредитора ввести льготный период на время мобилизации или участия в СВО, на срок контракта плюс 30 дней.

Банк должен отправить заемщику новый график платежей и сообщить, когда закончится льготный период. На весь льготный период для кредита будет действовать процентная ставка в 2/3 от рассчитанной Центробанком полной стоимости потребкредита в процентах.

Согласно закону, кредитными каникулами могут воспользоваться как участвующие в СВО бойцы Минобороны, так и служащие МЧС, Росгвардии, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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