Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников СВО

Сегодня Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для россиян, призванных на военную службу по мобилизации и участвующих в специальной военной операции, а также членов их семей.

Согласно документу, заемщик вправе в любой момент в течение срока действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора на льготный период – на время мобилизации или срок, на который заключен контракт, срок участия в специальной военной операции, увеличенные на 30 дней.

В законе предусматриваются обязательства кредитора по направлению заемщику уточненного графика платежей по кредитному договору, а также обязательства заемщика по уведомлению кредитора о дате окончания льготного периода.

Предполагается, что в течение срока действия льготного периода на размер основного долга, входящего в состав текущей задолженности заемщика перед кредитором по кредитному договору, в том числе с лимитом кредитования, за исключением кредитного договора, обязательства по которому обеспечены ипотекой, на день установления льготного периода, начисляются проценты по процентной ставке, равной двум третям от рассчитанного и опубликованного Банком России среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых, установленного на день направления заемщиком вышеуказанного требования, но не выше процентной ставки, предусмотренной условиями кредитного договора, действовавшими до установления льготного периода.

Федеральным законом предусматривается прекращение обязательств заемщика по кредитному договору в случае гибели (смерти) военнослужащего, если он погиб (умер) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, а также в случае признания военнослужащего инвалидом I группы в порядке, установленном законодательством РФ.

После подписания закона главой государства документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Москва, Светлана Антонова

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