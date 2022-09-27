Госдума приняла законопроект о сохранении рабочих мест за мобилизованными россиянами

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Трудовой кодекс РФ, которыми предусматриваются дополнительные гарантии для работников, призванных на военную службу по мобилизации, а также пребывающих в запасе и заключивших контракт о прохождении военной службы. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

В соответствии с документом, трудовые договоры мобилизованных и добровольцев будут приостанавливаться до момента окончания военной службы. После этого они в течение трех месяцев смогут вернуться к своим прежним должностным обязанностям.

В законопроекте также указано, что период приостановления действия трудового договора засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности.

«Принятые сегодня законы обеспечат трудовые гарантии мобилизованным гражданам и добровольцам. За ними сохранится рабочее место, должность, а также социально-трудовые гарантии на весь период военной службы. Солдаты и офицеры обеспечивают безопасность нашей страны и должны быть уверены: о них позаботятся», – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также предусмотрены дополнительные гарантии для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев. Как пояснил соавтор поправок – председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, – «их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы: направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни».

«Кроме того, для них предусматривается преимущественное право сохранения работы при сокращении численности или штата сотрудников», – добавил парламентарий.

Корреспондирующие поправки внесены в федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ», который наряду с Трудовым кодексом регулирует трудовые отношения госслужащих. Для них будут действовать аналогичные трудовые гарантии.

«Таким образом, вопросы сохранения рабочих мест будут решены в отношении всех категорий работающих граждан, которые призываются или добровольно поступают на военную службу в ходе частичной мобилизации», – рассказал о сути изменений соавтор инициативы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он добавил, что периоды военной службы призванных в ходе частичной мобилизации, а также оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, на основании контракта будут засчитываться в стаж, необходимый для оформления страховой пенсии.

«При этом те граждане, кто заключил контракты о прохождении военной службы в период с 24 февраля по 21 сентября 2022 года и с кем были расторгнуты трудовые договоры, получат преимущественное право трудоустройства на работу по ранее занимаемой должности у работодателя», – сообщил парламентарий.

Москва, Андрей Дорофеев

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