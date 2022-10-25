В магазинах Екатеринбурга появилась новогодняя атрибутика (ФОТО)

На полках магазинов в Екатеринбурге уже выложили новогодние товары. Можно купить посуду для праздничного стола, украшения для дома, фигурки Деда Мороза и многое другое.

Как сообщают жители города, новогодние зоны появились в магазинах «Леонардо», FixPrice и некоторых других сетей. Там можно выбрать украшения для елки: шары, гирлянды, банты, бусы. Отдельные полки отданы под посуду с новогодней тематикой: тарелки и кружки в красно-зеленых тонах с Дедами Морозами и Санта Клаусами. Много товаров для украшения дома и создания праздничной атмосферы: свечи, венки, статуэтки оленей и ангелов и многое другое.

Отметим, что это стало уже традицией – продавать новогоднюю атрибутику с октября. В прошлые годы магазины тоже начинали продажи осенью.

Как ранее писал «Новый День», в этом году некоторые россияне выступают с инициативой отменить празднование Нового года, а сэкономленные деньги направить на поддержку мобилизованных и проведение СВО. Между тем, в Екатеринбурге пока не планируют полностью отказаться от праздника. Власти уже объявили конкурс на создание ледового городка на площади 1905 года, темой станет 300-летие города. Впервые за многие годы там установят живую ель, а не пластиковый конус. Также в Екатеринбурге уже начали продавать билеты на детские новогодние представления. Тренд этого года – программы с участием Хагги Вагги.

«Новый День» предлагает своим читателям, которые согласны с инициативой отмены праздников или, напротив, не считают ее уместной, высказаться в опросе на сайте агентства.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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