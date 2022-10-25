WhatsApp перестал работать и в России

Приложение WhatsApp, принадлежащее компании Meta*, перестало работать в ряде стран мира сегодня утром. Вслед за Германией, Нидерландами, Италией, Британией, США, Данией, Индонезией отключение было зафиксировано и в России. Данные о сбое подтверждаются сайтом Downdetector, который отслеживает отключения на популярных интернет-ресурсах.
Сбой в работе сети произошел примерно в 10.00 мск. На данный момент приложение в России зависло на стадии «подключение». О причинах происходящего пока ничего не известно.
* деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) признана экстремистской и запрещена в России.
Екатеринбург, Елена Васильева
* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.
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