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Вторник, 25 октября 2022, 14:36 мск

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Роскомнадзор заявил об отсутствии ограничений работы WhatsApp

На территории России нет никаких ограничений работы мессенджера WhatsApp. Об этом заявили в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Ранее пользователи WhatsApp пожаловались на сбой в работе мессенджера. Приложение не подключалось к сети, сообщения не отправлялись, а чаты было невозможно обновить. При этом жалобы поступали из разных стран.

Сбой в работе произошел примерно в 10.00 мск и продолжался более часа. В настоящее время WhatsApp в российском сегменте интернета функционирует нормально.

В Роскомнадзоре добавили, что аналогичные масштабные сбои уже наблюдались в работе сервисов признанной в России экстремистской организации Meta. В частности, проблемы с приложениями IT-гиганта фиксировались в октябре прошлого и в марте нынешнего года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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