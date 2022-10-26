В городе, где больше всех любят Куйвашева, начали искать нового мэра

В городе Волчанске открыт прием документов от желающих побороться за пост главы муниципалитета.

На сайте местной думы сообщается, что участники конкурса могут подать заявки до 10 ноября включительно. Первый этап пройдет с 14 по 15 ноября, второй – с 17 по 23 ноября. Предпочтение будет отдаваться кандидатам с профессиональными знаниями и навыками в сфере государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов или юриспруденции, в том числе профессиональных навыков руководящей работы, и стажа такой работы не менее трех лет, говорится в положении о конкурсе.

Как уже сообщал «Новый День», во время губернаторских выборов 2022 года жители Волчанска показали самую высокую лояльность к Евгению Куйвашеву – за него отдали свои голоса 93,88%.

Действующий глава города, Александр Вервейн, в январе этого года был включен в состав президиума регионального политсовета «Единой России». На этой неделе он сообщил в своем телеграм-канале, что занимает пост мэра уже 10 лет, а также намекнул, что надеется воплотить в жизнь «и другие задумки».

Волчанск, Елена Владимирова

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