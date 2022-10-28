Музыкант Noize MC назвал Екатеринбург «оппозиционной столицей» России

Рэп-исполнитель Noize MC назвал Екатеринбург «оппозиционной столицей», комментируя массовую отмену своих концертов в России в 2021 году. Заявление прозвучало во время большого интервью артиста блогеру Юрию Дудю.*

«У нас отменяли концерты, нам из 32-х городов удалось отыграть только в трех. Мы сыграли в Воронеже, Екатеринбурге и Москве. Проблемы все равно были. Но в Екатеринбурге все немножко по-другому устроено. Это вообще оппозиционная столица России. Там нас отстояли, мы играли два дня в самом большом клубе города», – рассказал Noize MC.

Напомним, слава Екатеринбурга как «самого свободного города России» распространилась после массовых протестов против строительства храма в сквере у драмтеатра в мае 2019 года. Телеведущий Владимир Соловьев тогда назвал Екатеринбург «городом бесов», а позже «центром мерзотной либероты».

*включен в реестр СМИ-иноагентов

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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