Телеведущий Владимир Соловьев назвал екатеринбуржцев «скотами» и «выродками»

Телеведущий Владимир Соловьев снова накинулся на жителей Екатеринбурга. В своем утреннем шоу «Полный контакт» на Youtube он припомнил протесты против строительства храма в сквере у драмтеатра и в течение двух минут в прямом эфире оскорблял горожан.

«Давайте, мрази, сатанисты. Люблю я вас выводить на чистую воду. Когда я говорил Екатеринбургу, что бесы у вас ходят? Тогда вы не смотрели правде в глаза. Кто из вас скакал, сволочей, и не хотел, чтобы был храм? Теперь что вы скажете, сатанинские выродки? Как вы посмотрите в глаза ребятам с Уралвагонзавода, с УГМК, со многих других заводов. Как вы посмотрите в глаза тех из вас, уральцев, которые верой и правдой защищают отчизну. Вы, прыгавшие скоты? Бесы!! Храмы вам были не нужны? Сатанинское отродье! Ну вот, идите в свое капище, в ельцинский центр. И власть ваша пусть, наконец, определится, с кем она. […] Город древний, город славный. Встань и опомнись. Скинь с себя всю эту смердяковщину, всю эту мерзость, всю эту ройзманщину скинь с себя», – кричал Соловьев.

Напомним, нападки телеведущего на уральцев начались весной этого года. Соловьев называл Екатеринбург «центром мерзотной либероты», требовал закрыть Ельцин-центр, спровоцировал скандал с «ЛГБТ-танцем» в одной из екатеринбургских школ, а также неоднократно оскорблял городских активистов и критиковал губернатора Евгения Куйвашева. Екатеринбуржцы в ответ подавали на Соловьева в суд и записывали встречные видеообращения, самой известной была речь уральского барда Александра Новикова про «хрюканину».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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