Задержанного в Екатеринбурге зампрокурора арестовали на два месяца

В Екатеринбурге суд на два месяца арестовал заместителя прокурора Ленинского района Илью Загайнова. Ранее ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Об аресте зампрокурора сообщают «Вечерние ведомости», которые ссылаются на собственные источники. Оперативно подтвердить эту информацию в суде Ленинского района не удалось.

Напомним, накануне зампрокурора Ленинского района задержали с поличным. Силовик взял крупную сумму денег за оказание помощи по уголовному делу.

Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Делом занимается второй отдел по расследованию особо важных дел областного СУ СКР. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. «В настоящее время сотрудниками Следственного комитета и управлением ФСБ России по Свердловской области продолжается выполнение мероприятий по выяснению всех обстоятельств совершённого преступления, сбору и закреплению доказательств», – сообщали в СУ СК РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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