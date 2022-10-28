Высокопоставленному прокурору предъявлено обвинение в получении взятки

Заместителю прокурора Ленинского района Екатеринбурга предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, делом занимается второй отдел по расследованию особо важных дел областного СУ СКР.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. «В настоящее время сотрудниками Следственного комитета и управлением ФСБ России по Свердловской области продолжается выполнение мероприятий по выяснению всех обстоятельств совершённого преступления, сбору и закреплению доказательств», – добавил Шульга.

Как уже сообщал «Новый День», зампрокурора Ленинского района был сегодня задержан с поличным. Силовик взял крупную сумму денег за оказание помощи по уголовному делу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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