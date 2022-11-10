Свердловский суд отклонил апелляцию на арест прокурора, обвиняемого в взяточничестве

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвокатов на арест Ильи Загайнова – заместителя прокурора Ленинского района Екатеринбурга, пойманного с поличным при получении взятки.

Высокопоставленный силовик был задержан 28 октября. По версии следствия, зампрокурора взял крупную сумму денег за оказание помощи по уголовному делу. Илье Загайнову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

По постановлению Ленинского районного суда Екатеринбурга, на время расследования уголовного дела Загайнов арестован до 26 декабря 2022 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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