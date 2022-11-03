В Свердловской области вырастут расходы на экономику

В проекте свердловского областного бюджета на 2023 год расходы по разделу «Национальная экономика» запланированы в объеме 44 млрд 854 млн рублей, что на 11 млрд рублей больше, чем год назад.

Как указано в законопроекте, на содействие занятости населения планируется потратить 1 млрд 72 млн рублей. На поддержку сельского хозяйства и рыболовства – 5 млрд 84 млн рублей. На развитие транспорта заложено 2 млрд 183 млн рублей, на дорожное хозяйство – почти 30 млрд рублей. Более 2,5 млрд рублей потратят на госпрограмму «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области».

Напомним, ранее стали известны параметры затрат на 2023 год по социальным статьям расходов. Они запланированы в сумме 241 миллиард рублей, в том числе на образование – 100,2 миллиарда рублей, на культуру – 3,4 миллиарда рублей, на здравоохранение – 33,8 миллиарда рублей, на социальную политику – 93,9 миллиарда рублей, на физическую культуру – 9,7 миллиарда рублей.

Уже на следующей неделе свои заключения на проект бюджета дадут профильные комитеты заксо. На пленарном заседании 15 ноября бюджет рассмотрят в первом чтении, после чего начнет работу согласительная комиссия.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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