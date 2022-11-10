Сотрудники «Ураласбеста» с бронью попали под мобилизацию

В Свердловской области выросло число ошибочно мобилизованных работников оборонных предприятий.

Как сообщил депутат Госдумы Максим Иванов, 31 сотрудник «Ураласбеста» попал на фронт, хотя имели бронь, как уникальные специалисты, которые обеспечивают бесперебойную работу градообразующего промышленного предприятия в Асбесте. Парламентарий обратился с запросом к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову, чтобы вернуть работников обратно в Свердловскую область.

«Мобилизация важна и нужна. Но, вместе с тем, она не должна обескровливать промышленный потенциал региона. Потенциал, который, в том числе, работает на укрепление обороноспособности страны», – написал Максим Иванов в своем telegram-канале.

Ранее депутат Госдумы писал обращение в Минобороны с просьбой вернуть на производство 27 сотрудников титановой корпорации «ВСМПО-Ависма», которые также были мобилизованы по ошибке.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»