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Понедельник, 28 ноября 2022, 14:11 мск

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Двенадцать сотрудников «Ураласбеста» вернулись домой после ошибочной мобилизации

Сотрудники «Ураласбеста», которых мобилизовали несмотря на бронь, начали возвращаться домой. По информации депутата Госдумы Максима Иванова, из 31 человека в регион вернулись 12 человек. Эти люди были мобилизованы в конце сентября. Вопрос по возвращению остальных мужчин, которые не должны были отправляться в зону конфликта, еще решается.

Напомним, 31 сотрудник «Ураласбеста» попал на фронт, хотя имели бронь, как уникальные специалисты, которые обеспечивают бесперебойную работу градообразующего промышленного предприятия в Асбесте. Максим Иванов обратился с запросом к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову, чтобы вернуть работников обратно в Свердловскую область.

Такая же проблема оказалась и у сотрудников другого стратегически важного предприятия – 27 сотрудников титановой корпорации «ВСМПО-Ависма» также были мобилизованы по ошибке.

Екатеринбург, Марина Иванова

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Метки / Частичная мобилизация

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