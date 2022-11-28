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Понедельник, 28 ноября 2022, 16:07 мск

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Всех мобилизованных сотрудников «ВСМПО-Ависма» вернут домой

Все сотрудники стратегически важного завода «ВСМПО-Ависма» вернутся в Свердловскую область – ранее 27 человек были мобилизованы, несмотря на бронь.

«Областная призывная комиссия после письма из военного ведомства отменила решение о мобилизации всех сотрудников из списка, который месяц назад я вместе с запросом направлял на имя начальника генштаба В.В. Герасимова. Также не могу не отметить активные и настойчивые действия самого предприятия, направленные на возврат своих забронированных сотрудников», – сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

Ранее стало известно, что в Свердловскую область вернулись 12 сотрудников Ураласбеста, у которых также была бронь, но еще 19 работников этого предприятия ждут решения вопроса. Их мобилизовали в конце сентября.

Екатеринбург, Марина Иванова

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