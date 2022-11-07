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Понедельник, 7 ноября 2022, 11:11 мск

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Депутат ГД: в Свердловской области мобилизовали 27 сотрудников оборонного предприятия

В Свердловской области под частичную мобилизацию попали 27 сотрудников титановой корпорации «ВСМПО-Ависма». У мужчин должна была быть бронь, так как они работают на оборонном предприятии. О ситуации рассказал в telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

«Удивительная история. Из-за возможного головотяпства мобилизовали уникальных специалистов стратегического предприятия, участвующего в выполнении гособоронзаказа. Специалисты эти незаменимы, в соответствии с указом президента имеют бронь. Убежден, что задача мобилизации – усиление армии и укрепление обороноспособности страны. В случае с «ВСМПО-Ависмой» результат получается ровно противоположный», – написал парламентарий.

Он также сообщил, что направил депутатский запрос губернатору региона Евгению Куйвашеву с просьбой срочно принять меры для отзыва с военной службы забронированных сотрудников.

Напомним, депутат ГД Максим Иванов активно занимается проблемами мобилизованных в Свердловской области. Он писал запросы в Минобороны РФ по поводу отправки новобранцев на фронт без необходимой подготовки и отсутствия у военнослужащих личных жетонов, по номерам которых производятся выплаты. Также парламентарий разбирался с сообщениями о распространении педикулеза в Еланском гарнизоне.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / Частичная мобилизация

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