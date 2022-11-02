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Среда, 2 ноября 2022, 16:01 мск

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Мобилизованных в Елани спасли от появления вшей (ФОТО)

Фото из телеграм-канала Максима Иванова

В Еланском учебном центре установили мобильные бани для мобилизованных резервистов.

Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. «Вчера договорились с командиром об установке мобильных бань. Сегодня приехали. Бани стоят. Чистые, жаркие. Пар отличный. веников, правда, нет. Но, на полигоне есть березы – вопрос с вениками решаем», – написал парламентарий в своем телеграм-канале. Он добавил, что из Камышлова в учебный центр пригласили парикмахеров, все желающие смогут бесплатно подстричься. «Вывод: вшей в Еланском гарнизоне нет. Профилактика – есть», – резюмировал Иванов.

Как уже писал «Новый День», накануне со ссылкой на одного из мобилизованных в СМИ появилась информация, что в Елани среди резервистов появились случаи педикулеза.

Елань, Елена Владимирова

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Метки / Частичная мобилизация

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