Депутат Госдумы проверит, есть ли вши у мобилизованных в Елани

Депутат Госдумы Максим Иванов обещал завтра лично проверить информацию СМИ, сообщивших, что в Еланском учебном центре есть случаи заболевания мобилизованных педикулезом.

Депутат написал в своем телеграм-канале, что уже переговорил с командиром окружного учебного центра. Тот рассказал, что случаев педикулеза в Елани не зафиксировано, в центре есть теплые умывальники, одежду можно стирать хоть каждый день. При этом разные люди в зависимости от воспитания могут по-разному относиться к соблюдению правил личной гигиены.

«Договорились с командиром, что для профилактики кожных заболеваний среди мобилизованных уже завтра развернут мобильные бани, а также примут решение о целесообразности проведения «прожарки» одежды. Тут, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Завтра, кстати, буду в Елани. Лично посмотрю», – написал депутат.

Ранее агентство ЕАН со ссылкой на одного из мобилизованных сообщило, что в Елани началась вспышка педикулеза. «Вши заедают, сил уже нет. Все постоянно чешутся. Помывочных мест не хватает, так как военный городок не был рассчитан на такое большое количество людей»,– рассказал он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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