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Четверг, 10 ноября 2022, 14:01 мск

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Правозащитник из Екатеринбурга после побега из РФ стал травести-певцом и претендует на Евровидение от Германии

Правозащитник и один из активных участников скверного протеста в Екатеринбурге стал претендентом на участие в конкурсе «Евровидение» от Германии. Речь идет о Никите Томилове. Он покинул страну еще в 2019 году, попросив убежища у немцев под предлогом того, что его преследуют за его деятельность и взгляды на однополые отношения.
В Германии Томилов стал травести-актером и начал сольную музыкальную карьеру. Певец выступает под псевдонимом Fatal Flash. «С сегодняшнего дня я официально являюсь участником отборочного раунда Германии для участия Германии в ESC 2023! Я надеюсь, что вы поддержите меня и мою песню «Scream», – написал он в своем телеграме.

Екатеринбург, Елена Сычева

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