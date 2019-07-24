«Мы тоже в их списке»: после убийства ЛГБТ-активистки ее союзники требуют защиты

В Следственный комитет и ГУ МВД в Санкт-Петербурге обратились граждане, чьи имена попали в «расстрельный список» охотников за ЛГБТ-активистами.

Общественники решили объединиться после того, как в минувшие выходные в Петербурге была убита ЛГБТ-активистка Елена Григорьева. По сообщению «Фонтанки.ру», ей нанесли восемь ножевых ранений. По данным уральского телеграм-канала «Записки правозащитника», имя Елены Григорьевой было в списке гомофобного сайта «Пила», появившегося в январе этого года (сейчас он заблокирован). В начале лета на сайте опубликовали список людей и организаций, на которых объявлена «охота».

Заявление в правоохранительные органы подписали люди, чьи имена также находятся в списке: Михаил Тумасов, Виталий Беспалов, Лена Климова, Никита Томилов, Игорь Кочетков, Павел Стоцко, Светлана Каверзина. Среди них есть и жители УрФО. Граждане требуют: установить личность авторов «расстрельного списка», проверить их на причастность к убийству Елены Григорьевой и на нарушение нескольких статей Уголовного кодекса: статья 280, «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»; статья 282, «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»; статья 282.1, «Организация экстремистского сообщества».

Санкт-Петербург, Екатеринбург, служба информации

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