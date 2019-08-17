Защитник ЛГБТ из Екатеринбурга попросил политического убежища в Европе

Правозащитник Никита Томилов, который оказывал юридическую помощь, в том числе, представителям ЛГБТ-сообщества, попросил политического убежища в Европе.

НИкита Томилов в этом году помогал как юрист задержанным противникам строительства храма святой Екатерины в сквере у драмы, но главная причина его эмиграции – совсем другая. Томилов опасается за свою жизнь. Он рассказал «МБХ.медиа», что стал замечать за собой слежку, и подозревает, что с ним хочет расправиться «Пила» – радикальное виртуальное сообщество, приговаривающее к смерти представителей секс-меньшинств и их защитников. «В этих условиях оставаться в России невозможно. Я уже официально запросил политическое убежище в Европе», – сообщил Томилов. Фактически он уже сейчас находится в одной из стран Евросоюза.

Как сообщал ранее «Новый День», после убийства питерской ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой в июле этого года в Следственный комитет и ГУ МВД в Санкт-Петербурге за защитой обратились граждане, чьи имена тоже попали в «расстрельный список» охотников за ЛГБТ-активистами. Среди них был и Никита Томилов.

Екатеринбург, служба информации

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