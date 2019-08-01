В деле об убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой появился новый подозреваемый

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали второго подозреваемого в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Задержанный признался в совершении преступления, сообщает Следственный комитетРФ.

Ранее по этому делу был задержан и арестован уроженец Киргизии, ранее судимый за хулиганство. Он признался, что в июле текущего года ограбил своего знакомого, но заявил о непричастности к убийству Григорьевой. Мужчина дал показания против ранее судимого за незаконный оборот наркотических средств мужчины 1990 года рождения. «В результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий изложенная подозреваемым информация нашла свое объективное подтверждение», – заявили в СКР. Новый подозреваемый в расправе над активисткой был задержан 31 июля.

По информации телеграм-канала Baza, задержанным оказался 29-летний житель Петербурга Алексей Волнянко. «Фонтанка» уточняет, что мужчина работает кладовщиком в сети магазинов электроники «Эльдорадо».

По версии следствия, убийство совершено на бытовой почве. Как сообщает Следственный комитет, в ночь на 21 июля Григорьева распивала спиртные напитки в компании с ранее заподозренным в ее убийстве мужчиной, после чего продолжила распитие алкоголя в квартире одного из домов по улице Ленсовета, а затем у дома 11 корпус 2 по улице Пулковской уже с другим мужчиной. Между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый избил женщину, после чего нанес ей не менее восьми ударов ножом в спину и лицо. От полученных ранений женщина скончалась. Молодой человек скрылся с места происшествия, выкинув орудие преступления в кусты неподалеку от своего дома.

В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Напомним, тело 41-летней активистки вечером 21 июля обнаружил прохожий у дома 11 корпус 2 на Пулковской улице, где она жила. После гибели Григорьевой в Следственный комитет и ГУ МВД по Санкт-Петербургу обратились группа граждан с просьбой проверить на причастность к ее убийству авторов «расстрельного списка» ЛГБТ-активистов, опубликованного на гомофобном сайте «Пила». В этот список попала и Григорьева. Заявление в правоохранительные органы подписали люди, чьи имена также находятся в «списке охоты».

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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