СКР сообщил о раскрытии убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой: подозреваемый – собутыльник погибшей

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой, сообщает Следственный комитет РФ. Им оказался ранее судимый выходец из Киргизии 1981 года рождения. Следователи не раскрывают имя задержанного. Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

По версии следствия, уроженец Киргизии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расправился с Григорьевой во время конфликта, возникшего между ними на бытовой почве. При этом, как отмечает СКР, погибшая знала подозреваемого в убийстве. Ведомство уточняет, что следователи проверяли различные версии убийства активистки.

В сообщении Следственного комитета также указывается, что Григорьева «вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе и в компании с подозреваемым».

Тело 41-летней активистки вечером 21 июля обнаружил прохожий у дома 11 корпус 2 на Пулковской улице, где она жила. На ее теле было обнаружено 8 ножевых ранений и следы удушения.

Как сообщал «Новый День», после гибели Григорьевой в Следственный комитет и ГУ МВД по Санкт-Петербургу обратились группа граждан с просьбой проверить на причастность к ее убийству авторов «расстрельного списка» ЛГБТ-активистов, опубликованного на гомофобном сайте «Пила». В этот список попала и Григорьева. Заявление в правоохранительные органы подписали люди, чьи имена также находятся в «списке охоты».

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 25.07.19

Экономика России в зоне риска: индикаторы сигнализируют о предстоящем спаде. / Синоптики прогнозируют резкое похолодание со снегопадами в европейской части России. / Седьмой рейтинг КПД депутатов Госдумы: аутсайдеры рейтинга представляют интересы «специальных избирателей». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»