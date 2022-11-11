ЕСПЧ присудил участникам скверных протестов по 3900 евро

ЕСПЧ вынес первые решения по делам задержанных в ходе протестов в сквере у театра драмы в Екатеринбурге. «Европейский Суд по правам человека присудил первую денежную компенсацию за «скверный протест»! Ждем остальных», – сообщил в запрещенной соцсети адвокат Алексей Бушмаков. Двое участников акций должны получить компенсацию в 3900 евро.

Впрочем, шансов на то, что задержанные увидят деньги, практически нет. Россия отказалась исполнять решения ЕСПЧ. В числе аргументов властей было то, что Европейский суд по правам человека превратился в политизированный инструмент, направленный против России. По данным юристов, большинство дел, которые рассматривал ЕСПЧ, не были связаны с политикой – это в основном протесты из-за длительного содержания под стражей.

Напомним, в 2019 году жители Екатеринбурга протестовали против строительства храма в сквере у театра драмы. За четыре дня было задержано более сотни человек, несколько попали под уголовное преследование.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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