Ответственные за уборку Екатеринбурга получили предостережение прокуратуры

Вице-мэр Алексей Бубнов, отвечающий за уборку города от снега, получил предупреждение прокуратуры. Аналогичные предупреждения получили также главы районных ДЭУ. И с сегодняшнего дня надзорное ведомство начинает комплекс проверочных мероприятий – в течение всей зимы прокуратура будет мониторить уборку города и в конце сезона будет дана оценка качеству работы коммунальщиков и их руководителей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе прокураторы по Свердловской области.

Добавим, в Екатеринбурге накануне дождь сменился снегом, осадки продолжались и ночью, в итоге к утру в городе транспортный коллапс: на дорогах пробки, пешеходы жалуются на крайне скользкие тротуары. Снегопады продолжатся сегодня и завтра.

Екатеринбург, Марина Иванова

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