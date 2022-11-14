В мэрии Екатеринбурга обещают почистить улицы от снега днем

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов распорядился увеличить количество коммунальной техники для уборки снега на улицах. На рабочем совещании чиновник дал задание службам благоустройства почистить тротуары, пешеходные переходы и остановки, а также задействовать противогололедные материалы.

«Днем 14 ноября на улицы города выйдут 385 рабочих и 167 единиц спецтехники, в том числе 48 комбинированных дорожных машин, 56 тракторов, 4 снегоуборщика, 6 грейдеров, 10 фронтальных погрузчиков, 31 самосвал, 4 «Скандии» и другие», – сообщили в пресс-службе мэрии.

В Екатеринбурге двое суток осадки, накануне дождь сменился снегом. Утром в понедельник город встал в 9-балльные пробки, пешеходы жалуются на очень скользкие тротуары. Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов и главы районных ДЭУ уже получили предостережение от прокуратуры по поводу уборки снега.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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