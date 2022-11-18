С Деда Мороза в детсаду снова могут попросить сертификат о прививке от коронавируса

Детские сады в Екатеринбурге уже начали готовиться к Новому году: родители скупают подарки и ищут проверенных Дедов Морозов. Но в некоторых образовательных учреждениях предупредили: приглашенные артисты должны быть привиты от коронавируса.

Как рассказали «Новому Дню» представители родкомитета одного из садиков Академического, их попросили уточнять у актеров наличие сертификата о вакцинации.

«В прошлом году нам не разрешили вообще стороннего Деда Мороза в садик звать – часть утренника в итоге прошла на улице, дети с дедом играли на площадке. В этом году разрешили приглашать в актовый зал, но попросили, чтобы Дед Мороз был привит от коронавируса», – рассказали родители.

Стоимость услуг артистов в этом году осталась на уровне прошлого года: хороший Дед Мороз на утренник в детский сад стоит от 3-5 тысяч рублей, со Снегурочкой – дороже. Как рассказывают сами актеры, заказы уже есть.

«Постоянные заказчики уже звонят, чтобы гарантированно забронировать определенные даты. Потому что с начала декабря желающих будет больше, и сложнее будет выбрать нужную дату, – рассказал Дед Мороз, актер екатеринбургского театра Максим Тарасов. – Обычно у проверенных Дед Морозов к середине декабря все даты расписаны, заказать можно только в случае отмены какого-то заказа».

К требованию о вакцинации артисты уже привыкли: два предыдущих года с них тоже требовали сертификаты.

Напомним, накануне в департементе образования Екатеринбурга рассказали, что требования Роспотребнадзора, связанные с коронавирусными ограничениями, до настоящего времени не отменены. Решение об организации новогодних мероприятий будут приниматься руководителями детских садов самостоятельно с учетом эпидемической ситуации в декабре, уровня заболеваемости детей в конкретном учреждении и рекомендаций медиков. Это значит, что и родителей в случае повышения заболеваемости на утренники могут не пустить.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/778356.html

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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