Сиделку, которая избила 95-летнюю бабушку, суд отправил на принудительное лечение

В Екатеринбурге сиделку, которая избила свою 95-летнюю подопечную, отправили на принудительное лечение. Выяснилось, что у женщины психическое расстройство.

Напомним, жуткий инцидент произошел в августе 2021 года. Сиделка избила свою 95-летнюю подопечную – ветерана труда и вдову подполковника армии. Пожилая женщина попросила измерить ей давление, но сиделка отказалась. Пенсионерка зачитала ей стих о человечности, после чего, по словам родственников, сиделка «повалила бабушку на пол и начала пинать, бить и таскать за волосы».

В ходе судебного заседания выяснилось, женщина не менее 10 раз ударила старушку по голове тапками, после этого схватила ее за волосы и повалила на пол, где нанесла не менее 13 ударов ногами по телу и рукам. Затем за волосы дотащила бабушку до кровати. Через несколько недель после избиения 95-летняя пенсионерка скончалась от заболевания сердца.

«В ходе судебного рассмотрения на основании результатов проведенной специализированной судебно-психиатрической экспертизы в отношении сиделки суд установил, что последняя страдает психическим расстройством, в связи с чем не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действии, – сообщили сегодня в пресс-службе областной прокуратуры. – Кировский районный суд Екатеринбурга вынесен постановление о применении в отношении сиделки принудительной меры медицинского характера. Женщину поместят в специализированное медицинское учреждение».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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