По факту избиения 95-летней бабушки возбудили уголовное дело

По факту избиения 95-летней пенсионерки сиделкой, которая отказалась измерять давление, возбуждено уголовное дело. Пока – по статье «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Идет допрос свидетелей.

Напомним, жуткий инцидент произошел в минувшие выходные. Сиделка избила свою 95-летнюю подопечную – ветерана труда и вдову подполковника армии. Пожилая женщина попросила измерить ей давление, но сиделка отказалась. Пенсионерка зачитала ей стих о человечности, после чего, по словам родственников, сиделка «повалила бабушку на пол и начала пинать, бить и таскать за волосы». В компании «Милосердие», от которой работала сиделка, принесли извинения клиентам и сообщили, что отстранили подозреваемую сотрудницу от работы.

Как сообщил сегодня старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, по сообщению возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В рамках дела сейчас допрашиваются свидетели, анализируется работа компании «Милосердие».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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