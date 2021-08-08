В Екатеринбурге сиделка избила 95-летнюю бабушку

В Екатеринбурге сиделка патронажной службы избила 95-летнюю подопечную в ответ на просьбу измерить давление. У пожилой женщины множество гематом по всему телу. Родственники бабушки обратились в полицию.

Пострадавшая – ветеран труда и вдова подполковника армии. Женщина в прошлом перенесла инсульт и инфаркт, но, по словам родных, находится в ясном сознании. Внучка Лидия рассказала изданию е1.ru, что семья давно пользуется услугами сиделок из компании «Милосердие.про», и ранее никаких проблем не возникало. Но недавно к пенсионерке прислали новую сиделку по имени Вера. С ней отношения у бабушки не заладились, и Лидия попросила вернуть прежнюю работницу.

«В последнюю ночь, с четвертого на пятое августа, новая сиделка ее избила. Бабушка попросила измерить давление, потому что у нее болела голова. Сиделка сказала, что «им за это не платят». Тогда бабушка процитировала стих о человечности. После этого сиделка повалила бабушку на пол и начала пинать, бить и таскать за волосы. Волосы бабушке в итоге пришлось обрезать – вместо них у нее был просто какой-то огромный спутанный клок», – рассказала внучка журналистам.

В компании «Милосердие» принесли извинения клиентам и сообщили, что отстранили подозреваемую сотрудницу от работы. Родственники избитой пенсионерки обратились в полицию.

«Тревожный сигнал об этом инциденте поступил в дежурную часть ОП № 1 УМВД по Екатеринбургу. В ходе проверочных мероприятий будут опрошены все участники нелицеприятной истории. С принятием по их итогам соответствующего процессуального решения. Пожилой женщине рекомендовано пройти судебно-медицинскую экспертизу с целью установления степени тяжести имеющихся у нее травм, от которых, собственно, и будет зависеть процессуальное решение», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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