Била ногами и таскала за волосы: в Екатеринбурге будут судить сиделку, избившую 95-летнюю бабушку

В Кировский районный Екатеринбурга для рассмотрения по существу направленно дело сиделки, которая обвиняется в истязании 95-летней пенсионерки.

63-летняя жительница Полевского работала в патронажной службе и ухаживала за пожилой женщиной. По данным следствия, у сиделки не сложились отношения с подопечной, поэтому она «в один из дней нанесла подопечной несколько ударов тапком, хватала и таскала её за волосы, а также несколько раз ударила находившуюся на полу потерпевшую ногами», – сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

Об инциденте стало известно благодаря другой сотруднице патронажной службы, которая заметила телесные повреждения на теле пожилой женщины. Врачи обнаружили у нее множество гематом, кровоподтеков и вырванные волосы на голове. «Указанные повреждения квалифицированы экспертом как причинившие легкий вред здоровью потерпевшей», – рассказала Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

В конце августа пенсионерка скончалась от заболевания сердца.

Жительница Полевского обвиняется по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание, совершённое в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Сиделке грозит до 7 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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