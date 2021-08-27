Скончалась 95-летняя бабушка, которую избила сиделка

Пожилая женщина, которую в начале августа избила наемная сиделка, скончалась, по предварительным данным – от заболевания сердца. Информацию подтвердили в Следственном отделе по Кировскому району Екатеринбурга.

Напомним, жуткий инцидент произошел в начале августа. 95-летняя пенсионерка попросила наемную сиделку, которая приходила за деньги к ней на дом, измерить ей давление, но сиделка отказалась. Бабушка зачитала ей стих о человечности, после чего, по словам родственников, сиделка «повалила бабушку на пол и начала пинать, бить и таскать за волосы». В компании «Милосердие», от которой работала сиделка, принесли извинения клиентам и сообщили, что отстранили подозреваемую сотрудницу от работы.

По факту избиения 95-летней пенсионерки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Расследование продолжается, сообщили в СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 27.08.21

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