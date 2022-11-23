Осталась неделя, чтобы заплатить налоги. У мобилизованных – отсрочка

Через неделю заканчивается срок уплаты имущественных налогов – до 1 декабря необходимо заплатить государству за свою квартиру, землю, машину, дом. В этом году фискалы ждут от населения порядка 5 миллиардов рублей.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин, пока уральцы заплатили 60 % от этой суммы, около 3 миллиардов рублей. Но на протяжении многих лет сохраняется тенденция – люди стараются платить в последние дни. Уведомления налоговая начала рассылать еще в сентябре, как и прежде, их направляли в личные кабинеты на сайте ФНС, а если такого нет, то обычным бумажным письмом. Неполучение письма не освобождает человека от обязанности заплатить налоги.

В этом году отсрочку по уплате налога получили мобилизованные – для них сроки переносятся до 28 числа третьего месяца после окончания периода мобилизации. А после этого начинается действовать рассрочка – можно платить по 1/6 в течение полугода. Об остальных нюансах этой кампании «Новый День» рассказывал ранее.

В Свердловской области второй год налог на квартиру платят исходя из кадастровой стоимости жилья. Чтобы переход не был слишком резким, государство ввело понижающие коэффициенты – в прошлом году он был 0,2, теперь – 0,4. В следующем году умножать будут на 0,6. Затем придется платить 100 % от насчитанного, но с одним ограничением – в год сумма налога не может расти более чем на 10 %. Добавим, завтра налоговая проводит дни открытых дверей – получить консультацию можно в любом отделении ФНС с 9 утра до 20 часов вечера.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»