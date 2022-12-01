Остался один день, чтобы заплатить налоги без штрафа

Срок уплаты имущественных налогов истек сегодня, 1 декабря. Но еще можно успеть заплатить и не получить штрафные санкции – налоговая начнет начислять пени на просрочку, начиная со 2 декабря. ФНС выставит должнику счет с учетом пени и если не получит деньги, то будет взыскивать их через судебных приставов. Они могут заблокировать банковский счет, арестовать имущество или запретить выезд за пределы страны.

Напомним, собственники должны заплатить транспортный, земельный налог, налог на недвижимость (квартиры, комнаты, дома). В этом году отсрочку по уплате налога получили мобилизованные – для них сроки переносятся до 28 числа третьего месяца после окончания периода мобилизации. А после этого начинается действовать рассрочка – можно платить по 1/6 в течение полугода.

Екатеринбург, Марина Иванова

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